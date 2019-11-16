"Реал" потерял Хамеса Родригеса на три недели

Полузащитник "Реала" и сборной Колумбии Хамес Родригес, получивший травму на тренировке национальной команды, по предварительным данным, пропустит три недели, сообщает AS.Сборной Колумбии предстоит сыграть против Перу в Майами, где Хамес и останется для прохождения углубленного обследования.В нынешнем сезоне Хамес Родригес принял участие в 9 матчах за "Реал", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.