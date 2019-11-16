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"Реал" потерял Хамеса Родригеса на три недели

Полузащитник "Реала" и сборной Колумбии Хамес Родригес, получивший травму на тренировке национальной команды, по предварительным данным, пропустит три недели, сообщает AS.

Сборной Колумбии предстоит сыграть против Перу в Майами, где Хамес и останется для прохождения углубленного обследования.

В нынешнем сезоне Хамес Родригес принял участие в 9 матчах за "Реал", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Sport24


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Теги: Реал Хамес Родригес Ла Лига
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