Экс-игрок "Малаги" Коке арестован в Испании после конфискации тонны гашиша

Бывший футболист "Малаги" Серхио Контрерас Пардо, более известный как Коке, арестован испанской полицией, сообщает El Confidencial.Согласно информации источника, экс-футболист был арестован в числе 20 человек, которые проходят по делу о незаконном обороте наркотиков. В ходе операции правоохранительные органы конфисковали тонну гашиша. Предполагается, что Коке являлся одним из лидеров группировки, которая занималась контрабандой наркотических веществ. В доме бывшего футболиста уже был проведён обыск. В преступную группировку Коке, предположительно, был вовлечён одним из своих братьев.В бытность игроком Коке также выступал за "Марсель", лиссабонский "Спортинг", "Райо Вальекано", клубы Греции, США, Азербайджана, Германии, Боливии, Индии. Карьеру он завершил в 2016 году.