Бывший футболист "Малаги" Серхио Контрерас Пардо, более известный как Коке, арестован испанской полицией, сообщает El Confidencial.
Согласно информации источника, экс-футболист был арестован в числе 20 человек, которые проходят по делу о незаконном обороте наркотиков. В ходе операции правоохранительные органы конфисковали тонну гашиша. Предполагается, что Коке являлся одним из лидеров группировки, которая занималась контрабандой наркотических веществ. В доме бывшего футболиста уже был проведён обыск. В преступную группировку Коке, предположительно, был вовлечён одним из своих братьев.
В бытность игроком Коке также выступал за "Марсель", лиссабонский "Спортинг", "Райо Вальекано", клубы Греции, США, Азербайджана, Германии, Боливии, Индии. Карьеру он завершил в 2016 году.
"Чемпионат.сом"
Экс-игрок "Малаги" Коке арестован в Испании после конфискации тонны гашиша
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