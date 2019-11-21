Диего Коста пропустит три месяца из-за грыжи шейного отдела позвоночника

Нападающий "Атлетико" Диего Коста перенесет операцию по поводу лечения грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе. Хирургическое вмешательство состоится сегодня, 21 ноября, в Мадриде.31-летний испанец хотел избежать операции и даже ездил в Бразилию за консультацией с местными врачами, однако это футболисту не помогло.Ожидается, что период восстановления Косты составит порядка трех месяцев. Таким образом, он сможет вернуться на поле в феврале.В текущем сезоне Коста забил 2 гола в 11 матчах чемпионата Испании.