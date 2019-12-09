Вальверде - об отсутствии Месси в заявке "Барселоны": это внутреннее дело клуба

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не стал комментировать отсутствие нападающего Лионеля Месси в заявке каталонской команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером"."Это внутреннее дело клуба. Тренер принимает решения в зависимости от того, что в данный момент нужно команде. Мы провели матч в субботу вечером и, учитывая то, что ждёт нас впереди, приняли такое решение. Остальное — внутренние дела команды. В прошлом сезоне мы провели две встречи с "Интером" без Месси, и смогли навязать борьбу", — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.