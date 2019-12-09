"Реал" намерен отозвать Лунина из аренды в "Вальядолиде"

Мадридский "Реал" намерен отозвать из аренды в "Вальядолиде" вратаря Андрея Лунина и защитника Хави Санчеса. Об этом сообщает AS."Реал" хочет расторгнуть с "Вальядолидом" договор аренды, рассчитанный до конца сезона, поскольку их игроки не получают достаточной игровой практики в команде Серхио Гонсалеса. В "Вальядолиде", по слухам, не хотят портить отношения со сливочными, потому согласятся вернуть игроков раньше положенного срока.20-летний украинец Лунин, один из самых перспективных голкиперов мира, не сыграл в этом сезоне ни одного официального матча на клубном уровне. 22-летний испанец Санчес на старте сезона получил травму и также не провел ни одной минуты на поле в официальном матче."Реал" рассчитывает вернуть обоих футболистов, а после отдать их в аренду в тот клуб, где их услуги будут востребованы. По информации источника, "Реал" не испытывает недостатка в предложениях по молодым футболистам.