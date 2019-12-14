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Тренер "Реала Сосьедад": Месси невозможно остановить

Главный тренер "Реала Сосьедад" Иманол Альгуасиль в преддверии домашнего матча 17-го тура испанской Примеры с каталонской "Барселоной" поделился мнением о нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси.

"Месси невозможно остановить. Он играл против многих команд и против многих тренеров. Можно только надеяться, что у него будет плохой день. Для меня Лионель — лучший футболист в истории, без сомнения. Его окружают игроки, которые не находятся на одном уровне с ним, но которые близки к этому", — приводит слова Альгуасиля Marca.

Матч "Реала Сосьедад" с "Барселоной" состоится сегодня, 14 декабря, в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта", начало — в 18:00 мск.

"Чемпионат"


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Теги: Месси Ла Лига Реал Сосьедад Барселона
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