"Барселона" огласила заявку на матч с "Эспаньолом"

"Барселона" на своей странице в "Твиттере" представила заявку на матч 19-го тура испанской Примеры с "Эспаньолом". Встреча состоится сегодня, 4 января, на стадионе "RCDE — Корнелья-Эль Прат" в Барселоне. Начало — в 23:00 мск.Вратари: Нето, Иньяки.Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Юмтити, Хуниор Фирпо.Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль.Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Сайоль, Ансу Фати."Барселона" набрала 39 очков в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Эспаньол" (10) — на последнем, 20-м месте.