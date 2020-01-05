В матче 19-го тура чемпионата Испании "Гранада" дома обыграла "Мальорку" со счетом 1:0.
Чемпионат Испании
19 тур
Голы: Монторо, 24
Гранада: Силва, Нева, Санчес, Дуарте, Диас, Монторо (Азиз, 45+2), Брайс, Пуэртас (Фулкье, 59), Фернандес, Мачис (Вадильо, 84), Сольдадо
Мальорка: Рейна, Вальент, Гамес, Седлар (Агбеньену, 62), Райльо, Родригес, Севилья (Фебас, 62), Сенье (Абдон, 74), Кубо, Лаго, Эрнандес
Предупреждения: Монторо, 40, Диас, 44, Брайс, 53, Сольдадо, 78
"Гранада" дома обыграла "Мальорку"
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