"Малага" уволила главного тренера из-за видео с его членом, которое попало в интернет

Руководство "Малаги" приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Виктором Санчесом из-за ролика, на котором виден его половой член.Пикантное видео было украдено из мессенджера Санчеса и опубликовано в интернете. Испанец отправил его в личном чате. Ранее "Малага" отстранила специалиста от работы на время расследования инцидента."Клуб приложил все усилия, чтобы решить проблему мирным путём через переговоры с Санчесом. Несмотря на все усилия, предпринятые "Малагой", достичь этого не удалось. В связи с этим было решено уволить тренера по дисциплинарным причинам, приняв во внимание серьёзный ущерб, нанесённый клубу в результате недавних событий", — говорится в заявлении "Малаги" на официальном сайте.