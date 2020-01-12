Вальверде зол, что "Барселона" не обсудила с ним ситуацию с Хави

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался недоволен отношением клуба к себе, сообщает Sport.es.Согласно информации источника, 55-летний специалист разозлился из-за того, что никто из представителей сине-гранатовых не контактировал с ним относительно слухов о возможном приходе в клуб наставника катарского "Аль-Садд" Хави. Вальверде находится в курсе последних новостей, однако всю информацию он берёт из прессы. Ожидается, что президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу встретится с тренером в ближайшие дни.