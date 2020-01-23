Д. Сильва рассказал об интересе "Реала"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва рассказал, что в юношеском возрасте им активно интересовался мадридский "Реал".

"Мне каждый год поступали предложения от "Реала". Я играл в Вальдебебасе, пока мне не исполнилось 14 лет и уехал", - сказал Сильва в интервью AS.

Напомним, Сильва перешел в "Манчестер Сити" из "Валенсии". Сумма трансфера составила 28 миллионов евро. Футболист является воспитанником "летучих мышей".

В нынешнем сезоне испанец провел 18 матчей, забил три гола и отдал семь голевых передач.


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Теги: Сильва Манчестер Сити Реал АПЛ Ла Лига
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