Ракитич мог уйти зимой из "Барселоны"

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич рассказал, что мог покинуть каталонский клуб этой зимой.

Фото: Global Look Press

"Я думал об уходе в январское окно. У помощников Вальверде было ко мне не лучшее отношение. Это были плохие времена, но теперь все в прошлом. Могу точно сказать, что были вещи, которые мне не нравились", — цитирует Ракитича Marca.



На счету 31-летнего полузащитника в этом сезоне 24 матча и три голевые передачи за "Барселону" во всех турнирах.



Во вчерашнем матче чемпионата Испании "Барселона" на своем поле одолела "Леванте" 2:1, дубль оформил юный талант "сине-гранатовых" Ансу Фати.