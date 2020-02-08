"Вальядолид" и "Вильярреал" сыграли вничью

В матче 23-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" и "Вильярреал" сыграли вничью - 1:1.

Чемпионат Испании

23 тур

Вальядолид – Вильярреал 1:1

Голы: Алькарас, 15, Морено, 54

Вальядолид: Масип, Гарсия, Салису, Кико, Мойяно, Суарес (Эрвияс, 65), Алькарас, Мичел, Плано (Бен-Арфа, 78), Унал, Рамирес (Фуэнте, 70)

Вильярреал: Асенхо, Альбиоль, Гаспар, Мори, Пенья, Иборра, Гомес (Онтиверос, 84), Касорла, Тригерос, Морено, Алькасер (Чуквезе, 72)

Предупреждения: Альбиоль, 41, Мойяно, 58, Суарес, 58, Иборра, 60, Пенья, 70, Гарсия, 78


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Теги: Вальядолид Вильярреал Ла Лига
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