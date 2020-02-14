Полузащитник "Реала" Иско в летнее трансферное окно может покинуть клуб, передает El Desmarque.
Сообщается, что в услугах футболиста заинтересованы английские клубы.
Руководство мадридцев готово продать испанца, чтобы летом попытаться заполучить нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе. Игрока в команда хочет видеть главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан. Клуб будет делать всё возможное для осуществления данного трансфера.
Иско выступает за "Реал" с 2013 года.
"Реал" продаст Иско ради покупки Мбаппе
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