У 30-летнего игрока диагностировано растяжение паховой связки, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Сроки восстановления не сообщаются.
Альба вышел в стартовом составе, но получил повреждение и был заменен к 22-й минуте матча.
В этом сезоне Альба сыграл в 22 матчах за "Барселону" во всех турнирах, отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.
"Барселона" в 24-м туре Примеры победила "Хетафе" со счетом 2:1 и догнала в турнирной таблице мадридский "Реал"
Альба получил травму паха
Левый защитник "Барселоны" Жорди Альба получил повреждение в матче с "Хетафе".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!