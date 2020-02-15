Альба получил травму паха

Левый защитник "Барселоны" Жорди Альба получил повреждение в матче с "Хетафе".
Фото: Getty Images
У 30-летнего игрока диагностировано растяжение паховой связки, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Сроки восстановления не сообщаются.

Альба вышел в стартовом составе, но получил повреждение и был заменен к 22-й минуте матча.

В этом сезоне Альба сыграл в 22 матчах за "Барселону" во всех турнирах, отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.

"Барселона" в 24-м туре Примеры победила "Хетафе" со счетом 2:1 и догнала в турнирной таблице мадридский "Реал"


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Теги: Альба Барселона Примера
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