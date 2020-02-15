"Гранада" вырвала победу у "Вальядолида" в компенсированное время

В матче 24-го тура испанской Примеры "Гранада" на своем поле одолела "Вальядолид".

Фото: twitter.com/GranadaCdeF

Счет открыли гости благодаря точному удару нападающего Гвардиолы. На 81-й минуте "Гранада" сравняла счет усилиями вышедшего на замену Пуэртаса. Матч шел к ничейному результату, но на шестой добавленной минуте Карлос Фернандес вывел хозяев вперед - 2:1.



Чемпионат Испании



24 тур



"Гранада" — "Вальядолид" 1:1



Голы: Гвардиола, 56, Пуэртас, 81



"Гранада": Силва, Нева, Мартинес, Санчес, Диас (Пуэртас, 61), Фулкье, Диаш (Мачис, 53), Эррера, Гоналон, Вадильо (Вико, 71), Фернандес



"Вальядолид": Масип, Кико, Мойяно, Гарсия, Салису, Суарес (Рубио, 75), Феде, Алькарас, Гвардиола (Мичел, 79), Плано (Антонито, 90+3), Унал



Предупреждения: Феде, 11, Фулкье, 16, Фернандес, 31, Плано, 45