Матч между этими командами закончился результативной ничьей. "Эспаньол" к 50-й минуте вел со счетом 1:2, но чуть позже остался вдесятером из-за удаления Санчеса. Андалусийцы воспользовались численным большинством на 80-й минуте. Отличился перешедший в зимнее трансферное окно из "Милана" Сусо - 2:2.
Чемпионат Испании
24 тур
"Севилья" — "Эспаньол" 2:2
Голы: Окампос, 16, Сусо, 80 - Эмбарба, 36, Лэй, 50
"Севилья": Вацлик, Регилон, Карлос, Гомес, Навас, Окампос, Васкес (Нолито, 46), Фернандо, Банега (Де Йонг, 65), Сусо (Гудель, 54), Эн-Несири
"Эспаньол": Лопес, Эспиноса, Лопес, Педроса, Кабрера, Рока, Санчес, Дардер, Кальери (Феррейра, 82), Эмбарба (Калеро, 74), Лэй (Виктор, 71)
Предупреждения: Гомес, 35, Лэй, 38, Санчес, 49, Гудель, 58, Рока, 84
Удаления: Санчес, 69
Матч "Севильи" и "Эспаньола" закончился результативной ничьей
В матче 24-го тура испанской Примеры главный аутсайдер чемпионата "Эспаньол" приехал на выезд к претендующей на попадание в зону ЛЧ "Севилье".
Фото: twitter.com/SevillaFC
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