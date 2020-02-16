Матч "Севильи" и "Эспаньола" закончился результативной ничьей

В матче 24-го тура испанской Примеры главный аутсайдер чемпионата "Эспаньол" приехал на выезд к претендующей на попадание в зону ЛЧ "Севилье".

Фото: twitter.com/SevillaFC