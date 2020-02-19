Месси высказался о скандале с травлей лидеров "Барселоны" в интернете

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые высказался на тему того, что руководство каталонского клуба заказывало в интернете статьи с травлей лидеров команды.
Фото: ФК "Барселона"
"Для меня это стало неожиданностью. Я был в отъезде, а когда приехал, то постарался во всем разобраться. Странно, что такое могло произойти. Руководство просит не обращать на это внимания. Они сказали, что предоставят доказательства", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Барселона" наняла компанию, которая в социальных сетях критиковала звезд каталонского клуба, включая Месси, защитника Жерара Пике и других игроков. Также были нападки на других сотрудников клуба.

"Барселона" в нынешнем сезоне занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав в 24 матчах 52 очка.


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Теги: Месси Барселона Ла Лига
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