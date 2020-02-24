"Реал" может приобрести Холанда вместо Мбаппе

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал трансферной целью мадридского " Реала ", сообщает The Sun.

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Руководителей "сливочных" заинтересовал переход 19-летнего норвежского нападающего.



Холанд в зимнее трансферное окно перешел в "Боруссию" из австрийского "Зальцбурга", заключив со "шмелями" контракт до лета 2024 года.



В составе "Боруссии" Холанд провел 8 матчей, в которых забил 12 голов.



Напомним, что в контракте Холанда прописаны отступные в 75 миллионов евро, но данная опция может быть активирована только в 2021-м году. В "Реале" считают эту сделку выгоднее, чем переход Мбаппе, чья стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 200 миллионов евро.



Несмотря на это, сообщается, что мадридский клуб собирается сделать предложение дортмундцам уже в летнее трансферное окно.