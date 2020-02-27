Новичок "Барселоны" Брайтвайт: если бы футбол был религией, Месси был бы Богом

Нападающий "Барселоны" Мартин Брайтвайт высказался о форварде каталонского клуба Лионеле Месси.



"Никто не сможет сказать, что ему не нравится игра Месси. Он по особенному чувствует футбол. Если бы футбол был религией, Лионель был бы Богом. Это фантастический футболист, "Барселоне" с ним очень повезло", - цитирует Брайтвайта Mundo Deportivo.



Месси в нынешнем сезоне провел 29 матчей, забил 23 гола и отдал 16 результативных передач.