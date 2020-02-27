Новичок "Барселоны" Брайтвайт: если бы футбол был религией, Месси был бы Богом

Нападающий "Барселоны" Мартин Брайтвайт высказался о форварде каталонского клуба Лионеле Месси.

"Никто не сможет сказать, что ему не нравится игра Месси. Он по особенному чувствует футбол. Если бы футбол был религией, Лионель был бы Богом. Это фантастический футболист, "Барселоне" с ним очень повезло", - цитирует Брайтвайта Mundo Deportivo.

Месси в нынешнем сезоне провел 29 матчей, забил 23 гола и отдал 16 результативных передач.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Месси Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Педро Роша выиграл с "Фламенго" второй трофей за две недели (фото) 2
"Рома" сыграла вничью с "Гентом"
"Порту" потерпел поражение от "Байера"
"Вольфсбург" в гостях разгромил "Мальмё"
Новичок "Барселоны" Брайтвайт: если бы футбол был религией, Месси был бы Богом
Дель Пьеро: если бы Россия сыграла в финале Евро с Италией, была бы просто фантастика!
Джузеппе Росси перешел в клуб из США
Бэкхем высказался о возможном приглашении в свой клуб Месси и Роналду
Игало и Фернандеш в стартовом составе "Ман Юнайтед" на матч ЛЕ против "Брюгге"
Кулибали может оказаться в "Баварии" или "Эвертоне"
Ляказетт, Обамеянг и Озил в составе "Арсенала" на матч 1/16 финала ЛЕ против "Олимпиакоса"
Байи: "МЮ" надеется выиграть Лигу Европы в этом сезоне
"Арсенал" готов выкупить полузащитника "Атлетико"
"Химки" разгромили "Тамбов" 7:0 и завоевали Кубок ФНЛ
"Динамо" пошутило над футболистами "Спартака" в анонсе матча (видео) 1
Защитник "Динамо": мы выше в таблице. Почему мы должны бояться "Спартак"? 4
Бубнов: "Краснодар" - фаворит в борьбе за второе место
Рамос - о предстоящем эль-класико: встреча может оказаться решающей
ФИФА требует от Ла Лиги запретить переходы вне трансферного окна
Тарасов прокомментировал свою операцию цитатой из "Шерлока Холмса" 2
Футболист "Дженоа" тренируется отдельно от команды. У него подозрение на коронавирус 1
Орлов - о Дзюбе: его отсутствие скажется на игре "Зенита" 2
"МЮ" и "Бавария" сделали предложения по Вернеру
Шомуродов летом хочет покинуть "Ростов" 12
Агент Селюк: болельщики "Локо" должны вмешаться в ситуацию с Семиным. С их голосом должны считаться
Жена Семака подарила мужу на день рождения веганскую дубленку (фото) 10
"У него есть все для работы на Западе, кроме одного - нормальных юристов". Ткаченко - о Черчесове
Гончаренко: как бы мы ни играли на сборах, в чемпионате все будет иначе
Ткаченко рассказал, что Серхио Рамос сказал Смолову перед матчем "Реал" - "Сельта"
Матч "Зальцбург" - "Айнтрахт" сегодня не состоится из-за штормового предупреждения
Все новости