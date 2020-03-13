"Официальное заявление: "Леганес" временно прекращает тренировки, так как генеральный директор клуба сдал положительный тест на коронавирус", — сообщает пресс-служба "Леганеса".
Ранее матчи чемпионата Испании были приостановлены минимум на две недели из-за распространения коронавируса в стране и в мире.
Коронавирус начал распространяться в конце прошлого года в Китае.
Число жертв от вируса COVID-19 близится к пяти тысячам человек. Зараженных - более 130 000 человек.
Гендиректор "Леганеса" инфицирован коронавирусом
У генерального директора "Леганеса" Мартина Ортеги был обнаружен коронавирус, сообщает официальный twitter-аккаунт "Леганеса".
Фото: ФК "Леганес"
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