Гендиректор "Леганеса" инфицирован коронавирусом

У генерального директора "Леганеса" Мартина Ортеги был обнаружен коронавирус, сообщает официальный twitter-аккаунт "Леганеса".

Фото: ФК "Леганес"

"Официальное заявление: "Леганес" временно прекращает тренировки, так как генеральный директор клуба сдал положительный тест на коронавирус", — сообщает пресс-служба "Леганеса".



Ранее матчи чемпионата Испании были приостановлены минимум на две недели из-за распространения коронавируса в стране и в мире.



Коронавирус начал распространяться в конце прошлого года в Китае.



Число жертв от вируса COVID-19 близится к пяти тысячам человек. Зараженных - более 130 000 человек.