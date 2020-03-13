"Мне не нравится жить на карантине. Я в своём саду, делать вообще нечего. Ощущение такое, будто я нахожусь в фильме "Я — легенда", — сказал Бензема в своём аккаунте Instagram.
Напомним, что ранее матчи испанской Примеры были приостановлены на две недели из-за распространения коронавируса в мире.
Футболисты "Реала" находятся на карантине из-за того, что у одного из баскетболистов системы мадридского клуба был обнаружен коронавирус.
Футбольные матчи приостановлены во всех топ-5 европейских лигах, а также на паузе находятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Число погибших от уханьского коронавируса (COVID-19) превысило 5000 человек.
"Делать вообще нечего". Бензема - о карантине из-за коронавируса
Французский форвард "Реала" Карим Бензема рассказал, каково ему находится на карантине.
Фото: Getty Images
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