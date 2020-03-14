"Барселона" не сможет назначить Кумана главным тренером этим летом

Рональд Куман не сможет возглавить "Барселону" из-за эпидемии коронавируса.



В контракте со сборной Нидерландов у Кумана есть пункт, что он сможет стать главным тренером "Барселоны" после Евро-2020. Ранее стало известно, что в УЕФА рассматривают возможность переноса Евро на 2021 год. В случае этого, каталонский клуб не сможет пригласить голландца на пост главного тренера.



Куман был игроком "Барселоны" с 1989 по 1995 год, а также был ассистентом главного тренера с 1998 по 2000 год.