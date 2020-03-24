По информации Marca, норвежский 19-летний форварда стал главной трансферной целью для "Реала" ближайшим летом. Руководство "сливочных" считает, что Холанд - идеальный кандидат на роль форварда, который способен стабильно забивать.
Как сообщает источник, цена на Холанда может снизиться после паузы, связанной с распростарнением коронавируса.
Кроме Холанда "Реал" рассматривает кандидатуры Лаутаро Мартинеса ("Интер") и Тимо Вернера ("Лепйциг"). Холанд является более приоритетным форвардом, так как по сравнению с аргентинцем из итальянской Серии А - он не будет являться легионером, согласно действующему лимиту в Примере.
Напомним, что Холанд перешёл в дортмундскую "Боруссию" в зимнее трансферное окно из австрийского "Ред Булл Зальцбург". Официальная сумма трансфера составила 20 миллионов евро.
За новый клуб Холанд провёл 8 матчей в Бундеслиге, в которых записал на своё счёт 9 голов и одну результативную передачу.
Холанд стал приоритетным трансфером для мадридского "Реала"
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может перейти в мадридский "Реал" уже в летнее трансферное окно.
Фото: Getty Images
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