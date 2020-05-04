Смолов надеется провести следующий сезон в "Сельте"

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов, который на правах аренды выступает за испанскую "Сельту", сказал, что намерен провести будущий сезон в Испании.
Фото: Вести.ру
Накануне футболисты "Сельты" Федор Смолов и датчанин Пионе Систо прилетели в Испанию. Игроки будут вынуждены провести две недели на самоизоляции в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает журналист Radio Galega Виктор Лопес, по прибытии в Виго Смолов дал интервью TV Galicia, в котором заявил, что надеется остаться в "Сельте" на следующий сезон.

Российский футболист стал игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно, перейдя из московского "Локомотива" на правах аренды до лета. По окончании соглашения испанский клуб сможет выкупить трансфер футболиста. За новый клуб Смолов сыграл 6 матчей и забил один гол.


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Теги: Смолов Сельта
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