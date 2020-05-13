Как сообщает Marca, руководство "летучих мышей" активно обсуждает вариант с приглашением Эмери на должность главного тренера. Сейчас командой руководит Альберт Селадес, контракт которого действует до 2021 года.
"Валенсия" занимает 7-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
48-летний специалист уже тренировал "Валенсию" с 2008 по 2012 год.
Эмери может снова возглавить "Валенсию"
Бывший главный тренер "Спартака" Унаи Эмери может вернуться в "Валенсию".
Фото: © Getty Images
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