Смолов выступает за испанскую команду на правах аренды с зимы 2020 года. Права на него принадлежат "Локомотиву".
"Отмечу, что при нем "Сельта" сейчас не проигрывает. Только один раз проиграла, а дальше были либо победы, либо ничьи. Смолов вносит большой вклад в командную игру. С точки зрения спортивной составляющей, если "Сельта" останется в Примере, я думаю, Смолов наверняка продолжит играть там", - сказал Талалаев в эфире телеканала "Матч ТВ".
Смолов провел за клуб из Виго 6 матчей в чемпионате Испании и забил один гол.
Ранее сам 30-летний форвард заявил, что хочет остаться в испанском клубе.
Талалаев считает, что Смолов останется в "Сельте" после срока аренды
Российский специалист Андрей Талалаев высказался о перспективах нападающего "Сельты" Федора Смолова.
Фото: ФК "Сельта"
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