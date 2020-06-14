"Атлетико" не сумел победить "Атлетик"

Чемпионат Испании, 28 тур



"Атлетик" Бильбао - "Атлетико" Мадрид 1:1

Матрасники разошлись миром с командой из Бильбао.В конце первого тайма счёт открыл полузащитник хозяев Муньяин с передачи Берчиче, однако уже через две минуты Диего Коста вернул равенство на табло.Матч команды закончили со счётом 1:1.Таким образом лидер чемпионата "Барселона" оторвался от "Атлетико" уже на шесть очков.Голы: Муньяин, 37, Коста, 39: Симон, Берчиче, Мартинес, Альварес, Капа, Лопес (Весга, 63), Д. Гарсия, Р. Гарсия, Кордоба (Сансет, 63), Муньяин, Уильямс: Облак, Савич, Триппьер, Лоди, Хименес, Парти, Коке (Эррера, 78), Ньигес, Льоренте (Корреа, 68), Карраско (Лемар, 63), Коста (Мората, 63).