В матче 36-го тура аргентинец отдал 20-ю голевую передачу в чемпионате. Также в сезоне Месси забил 22 гола.
Лионель стал первым игроком в истории чемпионата Испании, который смог забить за один сезон не менее 20 голов и отдать не менее 20 голевых передач.
Такое достижение в свое время установил Тьерри Анри в АПЛ сезона 2002/03, играя за лондонский "Арсенал" (24 гола и 20 ассистов).
"Барселона" занимает 2-ю строчку таблицы Ла Лиги, имея в активе 79 очков. У лидирующего "Реала" 80 баллов и игра в запасе.
Месси установил исторический рекорд чемпионата Испании
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает устанавливать достижения в Ла Лиге.
Фото: Global Look Press
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