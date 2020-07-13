Рейтинг составлен британским изданием Give me Sport. В описании к игроку портал упомянул трансфер бразильца и ситуацию с "Ромой", когда сине-гранатовые перехватили игрока у итальянцев.
Малком расположился на 24-й строчке рейтинга, с показателем 0,16 гола за матч. Первую тройку составляют Лионель Месси (0.87 гола за игру), Луис Суарес (0,7) и Самуэль Это'О (0,65).
Бразилец перешёл в "Барселону" летом 2018 года из "Бордо" за 41 млн евро. Спустя год нападающий был продан в "Зенит" за 40 млн евро.
Малком вошел в список лучших нападающих "Барселоны" за последние 20 лет
Экс-нападающий "Барселоны" Малком, ныне выступающий за "Зенит", вошёл в рейтинг лучших нападающих каталонского клуба за последние 20 лет.
Фото: Getty Images
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