По словам звездного уругвайца, его команду подкосила ничья с "Сельтой" (2:2). Один из голов в той игре забил российский нападающий Федор Смолов.
"Выиграть чемпионат практически невозможно. Матч с "Севильей" был важным, но игра с "Сельтой" стала ключевой.
Если бы мы победили, нам было бы проще с "Атлетико". В Виго мы получили удар, пропустив на последней минуте от Аспаса", — цитирует Суареса Sport.es.
Форвард отметил, что теперь "Барселоне" остается сосредоточиться на Лиге чемпионов. Сине-гранатовые за два тура до финиша проигрывают "Реалу" 4 очка.
Суарес заявил, что ничья с "Сельтой" лишила "Барселону" чемпионства. Смолов забил в том матче
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес признал, что его команда не сможет выиграть Ла Лигу и назвал ключевой момент чемпионской гонки.
Фото: ФК "Сельта"
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