Суарес заявил, что ничья с "Сельтой" лишила "Барселону" чемпионства. Смолов забил в том матче

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес признал, что его команда не сможет выиграть Ла Лигу и назвал ключевой момент чемпионской гонки.

Фото: ФК "Сельта"