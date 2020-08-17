Гендиректор "Барселоны" подтвердил переговоры с Куманом

Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау подтвердил информацию о том, что каталонский клуб ведёт переговоры с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом.

Фото: сборная Нидерландов

Руководство "сине-гранатовых" по возвращении в Испанию из Амстердама, где состоялась встреча с Куманом, сообщило об интересе к специалисту, информирует Sport.es.



Напомним, что вчера было объявлено об отставке Энрике Сетьена с поста главного тренера "Барселоны". Куман уже работал в тренерском штабе испанского клуба в качестве ассистента с 1998 по 2000 год. Также голландец является экс-футболистом каталонцев.