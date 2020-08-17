Контракт с 34-летним футболистом рассчитан на 2 сезона, сообщает пресс-служба испанского клуба. Ранее сообщалось о том, что трансфер Сильвы в "Лацио" практически завершён, и полузащитнику оставалось лишь пройти медосмотр в итальянском клубе.
Напомним, что Сильва является воспитанником мадридского "Реала". В 2010 году футболист перешёл из "Валенсии" в "Манчестер Сити", где провёл 10 лет и стал четырехкратным чемпионом Англии. В минувшем сезоне АПЛ полузащитник сыграл в 27 матчах и забил 6 голов.
"Реал Сосьедад" объявил о трансфере Давида Сильвы
Экс-полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва перешёл в "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Манчестер Сити"
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