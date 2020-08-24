"Галатасарай" хочет приобрести Ракитича

"Галатасарай" нацелился на полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

Global Look Press

По информации журналиста Николо Скиры, турецкий клуб уже начал переговоры с агентом хорватского футболиста. Сам Ракитич же хочет вернуться в "Севилью", за которую выступал до перехода в "Барселону".



В прошлом сезоне на счету 32-летнего хорвата 41 матч, в которых он забил 1 гол и сделал 4 ассиста.