Источник: Неймар попросил "ПСЖ" оформить трансфер Месси

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар обратился к руководству французского клуба с просьбой подписать капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Фото: ФК "Барселона"
По информации источника, бывшие партнёры по "Барселоне" провели встречу на этой неделе. Ранее в СМИ появилась информация, что Месси предложил Неймару в телефонном разговоре вместе перейти в "Манчестер Сити", который является основным претендентом на аргентинца.

Футболисты вместе выступали за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Совместно они выигрывали дважды чемпионат Испании, 3 раза становились обладателями кубка Испании и стали победителями Лиги чемпионов.

Источник: Sky Sports

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Теги: Барселона ПСЖ Неймар Месси
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