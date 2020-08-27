Источник: Неймар попросил "ПСЖ" оформить трансфер Месси

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар обратился к руководству французского клуба с просьбой подписать капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Фото: ФК "Барселона"

По информации источника, бывшие партнёры по "Барселоне" провели встречу на этой неделе. Ранее в СМИ появилась информация, что Месси предложил Неймару в телефонном разговоре вместе перейти в "Манчестер Сити", который является основным претендентом на аргентинца.



Футболисты вместе выступали за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Совместно они выигрывали дважды чемпионат Испании, 3 раза становились обладателями кубка Испании и стали победителями Лиги чемпионов.



Источник: Sky Sports