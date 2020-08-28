По информации источника, туринский клуб сегодня пообщался с отцом аргентинца Хорхе Месси, который ранее заявил о желании сына перейти в "Манчестер Сити". Отмечается, что руководители "Ювентуса" мечтают сформировать атакующий дуэт Криштиану Роналду - Месси.
33-летний нападающий выступает за основную команду "Барселоны" с 2003 года. Месси 10 раз становился чемпионом Испании и четырежды стал обладателем кубка Лиги чемпионов.
Источник: France Football
Месси и Роналду могут стать одноклубниками. "Ювентус" интересуется аргентинцем
"Ювентус" заинтересован в приобретении капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Фото: ФК "Барселона"
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