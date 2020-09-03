"Реал" хочет подписать хавбека "Лейпцига" Ольмо

Сообщается, что мадридский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста 40 миллионов евро. Немецкий клуб не планирует отпускать Ольмо.
Ольмо перешел в "Лейпциг" зимой 2020 года из загребского "Динамо" за 21 миллион евро. На его счету 37 игр за "Лейпциг", в которых он забил 13 мячей и сделал 8 результативных передач.
Источник: Bild
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