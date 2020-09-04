Месси заявил, что останется в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сделал заявление по поводу своего будущего.

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33-летний аргентинец объявил, что не покинет каталонский клуб. Месси останется в "Барселоне" на следующий сезон.



"Я был недоволен и хотел уйти. Мне это ни в коем случае не позволяли, и я останусь в клубе, чтобы не вступать в юридический спор. Руководство клуба во главе с Бартомеу является катастрофой", - сказал Месси в интервью Goal.com.



Ранее была информация, что Месси не хочет играть за "Барселону" и его хотел приобрести "Манчестер Сити".



Текущий контракт Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года.