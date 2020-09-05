"Барселона" заплатит "Лиону" за Депая 25 миллионов евро

"Барселона" подпишет нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.

thesun.co.uk

Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. В услугах 26-летнего игрока заинтересован новый главный тренер каталонского клуба Рональд Куман.



Как сообщает La Vanguardia, трансфер будет завершен в ближайшие дни.



Депай в нынешнем сезоне провел один матч и забил 3 гола в игре 1-го тура с "Дижоном".