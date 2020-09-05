Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. В услугах 26-летнего игрока заинтересован новый главный тренер каталонского клуба Рональд Куман.
Как сообщает La Vanguardia, трансфер будет завершен в ближайшие дни.
Депай в нынешнем сезоне провел один матч и забил 3 гола в игре 1-го тура с "Дижоном".
"Барселона" заплатит "Лиону" за Депая 25 миллионов евро
"Барселона" подпишет нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.
thesun.co.uk
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