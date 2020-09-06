Руководство "Барселоны" уговаривает Кумана приобрести Тьяго, а не Вейналдума

Между новым главным тренером "Барселоны" Рональдом Куманом и руководством клуба возникли разногласия касаемо трансферной компании.
Фото: armsport.am
По информации источника, управленцы каталонского клуба намерены вернуть воспитанника команды полузащитника Тьяго Алькантару, выступающего за "Баварию". В свою очередь голландский специалист хочет видеть в команде хавбека "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума, с которым Куман знаком по совместной работе в сборной Нидерландов. Утверждается, что "Барселона" оказывает давление на тренера и намерена переубедить его.

Ранее появилась информация, что в случае перехода Вейналдума в "Барселону" Тьяго может перейти в "Ливерпуль". Испанец уже объявил руководству "Баварии" о желании покинуть клуб.

В минувшем сезоне чемпионата Испании "Барселона" с 82 очками заняла 2 место. В Лиге чемпионов каталонский клуб уступил "Баварии" на стадии 1/4 со счетом 8:2.

Источник: "твиттер" журналиста Тоби Альтшэффля

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Теги: Куман Барселона Тьяго Вейналдум
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