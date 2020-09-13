Видаль отказался от компенсации в размере годового оклада, чтобы поскорее перейти в "Интер"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль отказался от компенсации в размере 6,5 млн евро, чтобы поскорее перейти в "Интер".

Фото: ФК "Барселона"

Деньги чилийский футболист мог получить за досрочный разрыв контракта по инициативе "Барселоны". По информации источника, Видаль намерен как можно скорее завершить свой переход в "Интер".



Футболист достанется итальянцам бесплатно. Контракт Видаля с "Интером" будет рассчитан до 2022 года с опцией продления на еще один год. Зарплата футболиста составит 6 млн евро в год + бонусы.



Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Испании Видаль провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.



Источник: Tuttosport