31-летний форвард хочет иметь больше игровой практики, поэтому решил покинуть "Реал", так как главный тренер команды Зинедин Зидан не видит его в составе мадридцев.
Бэйл может вернуться в АПЛ, где на него претендует "Манчестер Юнайтед".
В прошлом сезоне Ла Лиги Бэйл в составе "Реала" провел 16 матчей и забил 2 мяча.
Источник: Goal.com
Бэйл хочет покинуть "Реал"
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл намерен сменить клуб.
Фото: Getty Images
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