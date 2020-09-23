"Барселона" объявила о переходе Суареса в "Атлетико"

Нападающий Луис Суарес официально покинул "Барселону".

Фото: Global Look Press

Каталонский клуб объявил о переходе 33-летнего уругвайца в "Атлетико". "Барселона" получит за Суареса компенсацию в размере 6 млн евро. Контракт игрока с мадридским клубом подписан на два года.



"Спасибо, Луис Суарес, за эти шесть лет", - говорится в сообщении "Барселоны".



В прошлом сезоне Суарес в составе "Барселоны" провел 36 матчей во всех турнирах в которых забил 21 мяч.