Куман: Суарес мог остаться в "Барселоне" и доказать, что я был неправ, но он решил уйти

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал переход нападающего Луиса Суареса из каталонского клуба в мадридский "Атлетико".
Фото: ФК "Атлетико"
"Суаресу стало гораздо сложнее выходить на поле с первых минут, и я сообщил ему об этом.

Он хорошо тренировался. В итоге Луис принял решение уйти, и я сказал: "Если ты не уйдешь по какой-либо причине, тогда будешь частью этой команды и сможешь доказать, что я был неправ", - передает слова Кумана NOS.

Напомним, что Суарес перешел в мадридский "Атлетико" в сентябре этого года. 33-летний уругвайский нападающий провел в составе "матрасников" 3 матча в нынешнем сезоне чемпионата Испании, в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

"Атлетико" после 5-и туров с 5-ю очками занимает 12-е место в чемпионате Испании, имея в запасе 2 игры. "Барселона" же с 7-ю очками и также 2-я встречами в запасе расположилась на 5-й строчке.

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Теги: Куман Суарес Атлетико Барселона
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