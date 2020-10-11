Куман: Суарес мог остаться в "Барселоне" и доказать, что я был неправ, но он решил уйти

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал переход нападающего Луиса Суареса из каталонского клуба в мадридский "Атлетико".

Фото: ФК "Атлетико"

"Суаресу стало гораздо сложнее выходить на поле с первых минут, и я сообщил ему об этом.



Он хорошо тренировался. В итоге Луис принял решение уйти, и я сказал: "Если ты не уйдешь по какой-либо причине, тогда будешь частью этой команды и сможешь доказать, что я был неправ", - передает слова Кумана NOS.



Напомним, что Суарес перешел в мадридский "Атлетико" в сентябре этого года. 33-летний уругвайский нападающий провел в составе "матрасников" 3 матча в нынешнем сезоне чемпионата Испании, в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.



"Атлетико" после 5-и туров с 5-ю очками занимает 12-е место в чемпионате Испании, имея в запасе 2 игры. "Барселона" же с 7-ю очками и также 2-я встречами в запасе расположилась на 5-й строчке.