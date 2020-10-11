Куман выразил надежду, что Депай перейдет в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман прокомментировал интерес к нападающему "Лиона" Мемфису Депаю в летнее трансферное окно.

Фото: ФК "Лион"

"Надеюсь, в команде появится второй игрок из Нидерландов. Вейналдум тоже был в моем списке", - цитирует Кумана Goal.com



Напомним, что 26-летний голландский нападающий был близок к подписанию контракта с каталонским клубом в летнее трансферное окно, однако переход так и не состоялся. По одной из версий, Депай не оказался в "Барсе" из-за сорвавшегося трансфера вингера каталонцев Усмана Дембеле в "Манчестер Юнайтед".



В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Депай провел 6 матчей и забил 4 гола.