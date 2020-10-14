"Хетафе" сменит название на матч против "Барселоны"

"Хетафе" выйдет на игру очередного тура Ла Лиги с "Барселоной" под названием "Fe", что по-испански значит "вера".

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Испанский "Хетафе" ("Getafe CF") объявил о временной смене названия. На домашний матч Ла Лиги против "Барселоны" 17 октября клуб выйдет под наименованием "Fe CF", что в переводе с испанского значит "вера".



Цель этой акции является напоминание миру о необходимости "не терять веру" в это сложное время.



После пяти неполных туров Ла Лиги "Хетафе" занимает 7 строчку в таблице с 7 очками после 4 матчей, "Барселона" имеет столько же очков, но после 3 игр, и находится на текущем 5 месте.