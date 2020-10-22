В "Реале" рассматривают несколько кандидатов на смену Зидану. Так, занять пост главного тренера может Маурисио Почеттино или Рауль. Экс-форвард "Реала" сейчас возглавляет "Кастилью", а Почеттино ранее тренировал "Тоттенхэм".
По данным AS, президент "Реала" Флорентино Перес считает идеальным кандидатом Рауля.
"Реал" определил кандидатов на пост главного тренера в случае увольнения Зидана
Руководство "Реала" может расстаться с Зинедином Зиданом, который занимает пост главного тренера клуба.
Зидан и Погба
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