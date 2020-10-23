22-летнего форварда обвиняют в нарушении правил карантина в Сербии. Игроку предъявили обвинение, по которому ему грозит тюремный срок до шести месяцев, сообщает Marca.
Весной этого года Йович отправился из Испании в Сербию и должен был провести на карантине 28 дней, однако в это время был замечен на улицах Белграда.
В текущем сезоне Ла Лиги 22-летний сербский форвард в составе "Реала" провел три матча.
Форварду "Реала" грозит тюремный срок
Нападающий "Реала" Лука Йович может попасть в тюрьму.
Фото: Reuters
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