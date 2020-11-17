Защитник не смог доиграть матч Лиги наций со сборной Германии. Рамос на 42-й минуте встречи травмировал заднюю поверхность бедра.
Ветерана сборной Испании в итоге заменил защитник "манчестер Сити" Эрик Гарсия.
В текущем сезоне Рамос провёл восемь матче за "Реал" в Примере и забил два мяча.
Рамос получил травму в матче сборной Испании с Германией
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос получил травму в очередном матче сборной Испании.
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