Рамос получил травму в матче сборной Испании с Германией



Капитан мадридского " Реала " Серхио Рамос получил травму в очередном матче сборной Испании.

Защитник не смог доиграть матч Лиги наций со сборной Германии. Рамос на 42-й минуте встречи травмировал заднюю поверхность бедра.



Ветерана сборной Испании в итоге заменил защитник "манчестер Сити" Эрик Гарсия.



В текущем сезоне Рамос провёл восемь матче за "Реал" в Примере и забил два мяча.