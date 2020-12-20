"Когда футболист не уверен в себе, у него ничего не получается.
Если у меня и дальше не будет возможности проявить себя, то, надеюсь, у меня получится сменить команду", - заявил Йович.
22-летний Лука Йович перешел в "Реал" летом прошлого года и немецкого "Айнтрахта". В испанской команде сербский нападающий провел 32 матча, забив 2 гола и отдав 2 голевые передачи. В этом сезоне у него 5 матчей без результативных действий. Сейчас Йович восстанавливается от травмы.
Контракт Йовича с "Реалом" рассчитан до июня 2025 года.
Источник: Sportklub
Йович сообщил о желании покинуть "Реал"
Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович высказался о своих дальнейших перспективах в испанской команде.
Фото: "Getty Images"
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